Scelta impopolare in casa Barça: rinnovata la partnership con la betting company russa “1XBet”

(di Chiara Salvatori) – Il Barça conferma, a sorpresa, la sponsorizzazione con “1XBet” (nella foto in primo piano una immagine d’archivio). La società di scommesse online russa, forte di un giro d’affari stimato pari a 2 miliardi di dollari, si legherà, fino al 30 giugno 2024, al club spagnolo (un’operazione del valore di 9 milioni di dollari su base stagionale).

La realtà catalana non ha voluto rinunciare agli introiti collegati all’accordo, nonostante gli sviluppi del conflitto russo-ucraino e le severe sanzioni (in diversi ambiti economici) imposte dall’Unione Europea proprio alla Federazione russa e alle realtà economiche collegate.

Secondo “Forbes” il Barcellona è attualmente al 1° posto nella top20 dei club più ricchi, con un valore pari a 4.76 milioni di dollari (4.37 milioni di euro). Non sorprende quindi l’impopolare scelta di confermare le entrate in rubli pur di mantenere il primato in questa classifica delle revenues.