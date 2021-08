Maglia special edition per I 115 anni del Wisla Krakòw

Macron e Wisła Kraków, uno dei club più titolati del calcio polacco (militante nella Ekstraklasa, l’equivalente della serie A italiana)), hanno presentato una maglia ‘special edition’ per festeggiare i 115 anni di storia della “Biala Gwiazda” (Stella Bianca). Una maglia celebrativa della società fondata nel 1906 e che ha preso il nome del fiume che bagna la città di Cracovia, la Vistola ovvero Wisla. Da allora il palmares del Wisła Kraków si è arricchito di 13 titoli nazionali, 4 Coppe di Polonia, 1 Supercoppa di Poloni e 1 Coppa di Lega polacca.

Tutti successi che sono celebrati su questa maglia ‘special edition’ dal gusto retro e ricca di dettagli e simboli che raccontano la storia e le vittorie della “Biala Gwiazda” e che Macron ha disegnato insieme allo staff del club polacco realizzando un capo unico ed esclusivo.

La maglia è granata e ha il colletto a polo in colore dorato con chiusura a laccetti. Dettagli dorati anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club. Nella parte anteriore, al centro, in grafica embossata, tono su tono e in verticale sono riportati tutti gli anni nei quali il Wisła Kraków è diventato Campione di Polonia. Sul petto, a destra, ricamato in oro, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, al posto del tradizionale stemma del club, una grande stella bianca sormontata da una più piccola d’oro.

Il tape interno sul fondo maglia è personalizzato con la scritta BIALA GWIAZDA in oro, ripetuta e intervallata da una stella. Sempre nella parte anteriore è applicata un’etichetta con bordi e caratteri dorati nella quale è scritto: EDYCJA LIMITOWANA 115 lat klubu Wisła Kraków 1906 – 2021 BIALA GWIAZDA.

Nella parte posteriore, appena sotto il colletto, in grafica embossata è riportata in oro la scritta 115 lat (115 anni) e nella parte bassa, sempre in rilievo e tono su tono, sono presenti i numeri e le immagini delle coppe relative ai successi conquistati in Polonia dal Wisła Kraków.