Macron vestirà per i prossimi 6 anni l’U.C. Sampdoria

U.C. Sampdoria e Macron insieme fino al 2026. L’azienda italiana, terzo tech brand in Europa e leader internazionale nel settore del teamwear, sarà infatti al fianco del club blucerchiato in qualità di sponsor tecnico ufficiale per le prossime 6 stagioni sportive.

«Siamo felici di poter annoverare tra i club che hanno scelto Macron una società storica e rappresentativa del calcio italiano come l’U.C. Sampdoria. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Un club con una tifoseria appassionata e legatissima ai colori della propria maglia, una maglia simbolo che caratterizzeremo con il nostro Macron Hero, ma sempre nel segno della storia e della tradizione con l’obiettivo di dar vita ad un progetto tecnico e di design che coinvolga i giocatori in campo, lo staff e i tantissimi tifosi».

«Dopo parecchi anni di corteggiamento al sottoscritto e alla sua Sampdoria, – ha sottolineato Massimo Ferrero, presidente blucerchiato – siamo orgogliosi di poter celebrare oggi l’accordo a lungo cercato con Macron: la maglia più bella del mondo per un’azienda di grande successo che porta il made in Italy sportivo in tutto il pianeta. Un matrimonio moderno, esclusivo e creativo, che prevede un importante piano di sviluppo del merchandising sia in Italia che all’estero e con il quale già sappiamo di poter raggiungere straordinari traguardi comuni. Macron e i colori blucerchiati: da sempre ci siamo guardati e ora finalmente ci siamo sposati».

Il nuovo accordo prevede la fornitura tecnica alla squadra e allo staff, così come tutta la linea di merchandising del club. L’ufficio stile dell’azienda emiliana congiuntamente ai vertici della Sampdoria hanno lavorato insieme per realizzare i nuovi kit che, nella filosofia di Macron, saranno unici, esclusivi, altamente tecnici, nel rispetto della storia e della tradizione blucerchiata.