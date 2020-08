PUMA PRESENTA I NUOVI HOME, AWAY E THIRD KIT DEL VALENCIA CF

Puma ha presentato oggi i nuovi Home, Away e Third kit del Valencia per la stagione 20/21 sotto il banner “Born from Bravery”. Questo motto è alla base dell’ispirazione di tutti e tre i kit del Valencia. Ogni nuovo kit è influenzato da una persona iconica o da un luogo simbolo della città. Le tre influenze alla base dei tre nuovi kit sono lo scambio della seta, l’industria delle arance e il pittore Joaquín Sorolla. I tre nuovi kit utilizzano patterns, stampe e colori ispirati alle miscele multiculturali che definiscono la città e influenzeranno le generazioni future.

VALENCIA HOME KIT

Il nuovo Home kit è caratterizzato da una straordinaria stampa ispirata alla volta a costine dell’emblematico edificio dello scambio di seta situato nel cuore della città. L’Home kit è una celebrazione della cultura della città che è una parte vitale del DNA del club. Il colore della maglia è il tradizionale bianco di Valencia con maniche nere.

VALENCIA AWAY KIT

Il nuovo Away kit è ispirato alla famosa industria delle arance di Valencia, parte della cultura e dell’economia della città. La maglia incorpora una stampa unica su una vibrante base arancione con una striscia blu scuro che corre lungo le spalle.

VALENCIA THIRD KIT

Il terzo kit è ispirato al famoso pittore Joaquín Sorolla. L’incredibile design e la combinazione di colori della maglia rappresentano la luce che cattura il Mediterraneo. Questo era uno stile e un tema usato da Joaquín Sorolla in molti dei suoi dipinti. La maglia presenta una stampa morbida con una combinazione di grigio, lavanda e azzurro.