Macron veste la Nazionale di calcio georgiana (GFF)

Il portfolio di Federazioni calcistiche internazionali ‘targate’ Macron si arricchisce ulteriormente con l’ingresso della Georgian Football Federation (GFF). L’accordo di partnership tecnica tra Macron e la Federcalcio georgiana che prende il via già da questa stagione e per i prossimi sei anni, prevede la fornitura dell’abbigliamento tecnico e dei kit gara per la Nazionale A, le formazioni giovanili, la Nazionale femminile e la Nazionale di Futsal.

La Georgian Football Federation (GFF) è stata fondata nel 1990 con affiliazione a UEFA e FIFA nel 1992. La GFF ha sede a Tbilisi e gestisce il calcio georgiano, il suo massimo campionato per club, la Erovnuli Liga, e le squadre Nazionali maschili e femminili. La Nazionale maschile ha chiuso il 2021 con una serie di risultati positivi e incoraggianti come la netta vittoria per 2-0 ai danni della Svezia nel match di qualificazione ai Mondiali 2022.

L’esordio del Macron Hero sulle maglie delle Nazionali avviene già in questo mese in occasione dell’Europeo di Futsal in programma nei Paesi Bassi e prima storica partecipazione della Nazionale georgiana di futsal.

“Siamo felici di accogliere nella famiglia Macron la Georgian Football Federation. – ha dichiarato Roberto Casolari, Direttore Sports Marketing di Macron – Un importante accordo che segna l’inizio di un percorso da fare insieme e che sarà di reciproca soddisfazione. Il nostro impegno, al fianco della GFF, è quello di fornire alle squadre Nazionali prodotti di altissimo profilo sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del design”.