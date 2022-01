Macron entra nella famiglia della World Rugby

Macron è il nuovo partner tecnico di World Rugby, l’organismo di governo internazionale del Rugby a 15 e a 7 che regola i rapporti tra le federazioni nazionali e organizza i più rinomati e prestigiosi tornei di valore mondiale di questo sport.

La principale istituzione rugbistica internazionale affonda le radici nel lontano 1886 e oggi gestisce un movimento composto da milioni di giocatori all’interno di 128 federazioni (le ultime, Nepal e Panama nel 2020). World Rugby ‘significa’ innanzitutto Coppa del Mondo maschile e femminile, Coppa del Mondo Sevens maschile e femminile, HSBC World Rugby Sevens Series e tante altre manifestazioni ad ogni latitudine del globo che accendono la passione di oltre 500 milioni di tifosi.

Il rapporto di partnership prevede la fornitura di abbigliamento tecnico per gli Ufficiali di Gara Emirates e per lo staff di World Rugby e di tutta la linea merchandising per tornei e partite internazionali, compresa l’attesissima Rugby World Cup 2023, in Francia. L’accordo è stato annunciato ufficialmente insieme alla presentazione dei kit arbitrali per le HSBC World Rugby Sevens Series, che debutteranno nel round di Malaga il 21 gennaio. Il kit per il rugby a XV sarà svelato prima del Sei Nazioni maschile e femminile.

Macron e World Rugby sono già al lavoro per disegnare la nuova linea di abbigliamento, caratterizzata dalla qualità e tecnicità che contraddistingue i capi del brand italiano, realizzati con materiali innovativi e in grado di garantire il massimo comfort per consentire agli Ufficiali di Gara Emirates di svolgere al meglio un ruolo così importante. Capi che, all’aspetto tecnico, sommano l’eleganza di un design esclusivo e curato nei dettagli. Le nuove maglie mantengono i colori tradizionali indossati dai direttori di gara della World Rugby, vale a dire blu, bianco e arancione, ma sono arricchite da un design nuovo, caratteristico ed esclusivo.

“Siamo lieti di accogliere Macron come nuovo fornitore ufficiale di abbigliamento tecnico di World Rugby per le prossime tre stagioni. – ha detto Alan Gilpin, Amministratore Delegato di World Rugby – Macron condivide la nostra passione per la cultura delle alte performance e siamo rimasti davvero colpiti dall’attenzione ai dettagli che garantiscono ai migliori arbitri che scendono in campo sui palcoscenici sportivi più grandi del mondo di svolgere il proprio compito al meglio, indipendentemente dalle condizioni, con un focus specifico su prestazioni, innovazione e tecnologia”.