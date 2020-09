Macron veste la Nazionale di calcio bielorussa (ABFF)

Macron e la Federazione Calcio della Bielorussia hanno presentato le nuove maglie della Nazionale, kit realizzato all’interno del più ampio accordo Macron-UEFA, il Kit Assistance Scheme, con il quale la UEFA sostiene le federazioni calcistiche minori fornendo materiali e abbigliamento.

La maglia “Home” è bianca a girocollo con bordi in maglieria. All’interno del collo è presente una fascia con il disegno della decorazione tradizionale bielorussa sulla quale è inserito il backneck personalizzato con la scritta #БЕЛЫЯКРЫЛЫ (#ali bianche). Nel retrocollo è ricamata in bianco la scritta БЕЛАРУ́СЬ (Bielorussia). La caratteristica che contraddistingue la nuova ‘Home’ è la fascia verticale e centrale in grafica embossata, tono su tono, che riprende la decorazione tradizionale bielorussa. Sul petto, a destra, è ricamato in rosso il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il coloratissimo emblema della Bielorussia. Gli shorts sono bianchi con coulisse bianche e puntali rossi, i calzettoni sono bianchi con bordo superiore rosso.

La maglia “Away” ha il collo a polo e mantiene le stesse caratteristiche tecniche e stilistiche della “Home”. Il colore dominante è il rosso e nella parte anteriore ripropone la banda verticale, tono su tono, in grafica embossata, con il disegno della decorazione tradizionale del Paese dell’Europa orientale. Backneck personalizzato e retrocollo riportano le stesse scritte in alfabeto cirillico presenti anche nella versione ‘casalinga’. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra l’emblema della Bielorussa. Il kit si completa con shorts rossi con coulisse bianche e calzettoni rossi con bordo superiore bianco. Entrambe le maglie hanno una vestibilità è Slim Fit e inserti in micromesh assicurano al capo la massima traspirabilità.

Per quanto riguarda i kit dei portieri sono state realizzate tre divise: verde fluo con dettagli neri, grigio antracite con dettagli verde fluo e celeste con dettagli neri.