Hilton Lake si conferma official sponsor del Como 1907 in Serie C

Como 1907 (club iscritto nel campionato di Serie C) ha annunciato che Hilton Lake Como sarà Official Sponsor del club anche per la stagione 2020-2021.

Il prestigioso albergo della catena internazionale Hilton, situato in città, continua a legare il proprio nome alla società sportiva di riferimento del territorio comasco.

“Continuare il rapporto di partnership con Hilton è per noi un grande piacere – spiega Flavio Faré, Direttore Commerciale di Como 1907 – Si tratta di una realtà punto di riferimento per la città e il territorio e la partnership consentirà nuovamente al nostro club di utilizzare la bellissima location per eventi ed iniziative assieme a tutti i nostri partner”.

“Dopo il primo anno di collaborazione con il Como 1907 siamo ancora più convinti della nostra sponsorizzazione – afferma il Direttore Generale di Hilton Lake Como, Alessio Colavecchio – L’hotel, fin dal primo giorno dalla sua apertura si è aperto alla città, con nuovi servizi, spazi e possibilità che i comaschi hanno apprezzato con uno slancio sincero. Supportare la squadra comasca rientra pienamente tra i valori Hilton di integrazione e sostegno alle realtà del territorio. Attività che svolgiamo in diversi settori, da quello sportivo a quello sociale, artistico e culturale. Siamo certi che insieme a questa solida società potremo costruire eventi ed esperienze memorabili per calciatori, management, sponsor e tifosi”.