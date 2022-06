Macron torna a vestire il Crystal Palace FC

Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear, è il nuovo partner tecnico del Crystal Palace FC, storica squadra del calcio inglese. A partire dalla prossima stagione sull’iconica casacca delle ‘aquile’ londinesi spiccherà il Macron Hero. Macron e Crystal Palace FC hanno ufficializzato l’accordo pluriennale che prende il via dal prossimo 1° luglio, poco prima dell’inizio della loro decima stagione consecutiva in Premier League. Si tratta di un ‘ritorno’, perché Macron è già stato al fianco della squadra dal 2014 al 2018.

Il Crystal Palace FC (English Premier League) è la storia del calcio. Il suo nome è strettamente correlato con l’omonimo palazzo in vetro e acciaio ideato e costruito per ospitare la Grande Esposizione di Londra nel 1851. Come nella stragrande maggioranza delle storie legate ai club inglesi, anche quella del Crystal Palace ‘passa’ prima da un campo di cricket e dai giocatori legati alla compagnia che aveva costruito il noto palazzo. Il club ha recentemente confermato l’intenzione di modificare il proprio stemma, sostituendo l’anno di fondazione del club professionistico, 1905, con l’anno di fondazione della squadra originaria di giocatori di cricket del Crystal Palace Club, 1861. Il nuovo stemma apparirà per la prima volta sui nuovi kit da gioco, che saranno presentati a breve. Una data più che significativa perché oltre ad aver dato il via alla storia delle ‘aquile’, conferisce ai rossoblù il titolo di squadra professionistica più antica del mondo. The Eagles (in passato chiamati anche The Glaziers) legano il loro nome anche alla nascita della Football Association e oltre ad essere il club più antico sono anche uno dei pochi ad aver disputato il primo torneo in assoluto della FA Cup.

“È con grande gioia che riprendiamo il cammino avviato nel 2014 con il Crystal Palace FC. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Essere al fianco di un club che rappresenta la storia del calcio inglese e che vuole essere protagonista in Premier League, è entusiasmante e stimolante. Senso di appartenenza, attaccamento alla maglia, determinazione, perseveranza e mentalità vincente, sono tutti valori che condividiamo e che vogliamo comunicare ed esprimere, insieme alla storia e ai simboli del club. Lo faremo attraverso i nuovi kit gara, innovativi sia nella tecnicità e alta performance dei tessuti che nello stile e nel design”.