Puma e Lega Serie A svelano il pallone “Orbita” Serie A 2022/23

Puma e Lega Serie A, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale della Lega dall’inizio della stagione calcistica 2022/23, presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il PUMA ORBITA Serie A.

Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, la Serie A TIM è uno dei campionati più seguiti a livello globale. Puma è già attiva nel calcio italiano attraverso squadre iconiche come l’AC Milan e l’US Sassuolo e nel corso degli anni ha collaborato con giocatori molto amati tra i quali Diego Armando Maradona, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon.

Per presentare il nuovo pallone “Orbita” Serie A, Puma ha realizzato la campagna “Nuovo pallone, nuova cultura” sviluppata mescolando elementi della cultura italiana con particolari più moderni e dirompenti e che ha come protagonisti le leggende Puma Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, che hanno fatto la storia della Serie A, insieme ai campioni testimonial Alessandro Bastoni, Emil Audero, Alex Sandro, Olivier Giroud, Milan Škriniar e Davide Frattesi.

L’Orbita Serie A è caratterizzato da una potente grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana. Il vivace logo Puma nella colorazione Sunset Glow e le tonalità del Blue, i dettagli Green, Puma WhiteePuma Red che ric1hiamano il Tricolore, integrati nella base bianca, garantiscono un’eccellente visibilità del pallone.

Il pallone Puma Orbita Serie A offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone. L’Orbita FIFA Approved utilizza una tecnologia all’avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l’aerodinamica e rende la palla più resistente all’abrasione e all’usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (Puma Air Lock) per una ritenzione d’aria e un rimbalzo ottimali.

Il pallone da gioco Puma Orbita Serie A 2022/23 sarà disponibile, a partire dal 1º Luglio, su Puma.com e presso selezionati retailer.

“Il momento del lancio di un nuovo pallone è sempre molto importante all’inizio di una nuova stagione, perché è l’oggetto che più evoca sogni e ricordi in ognuno di noi” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. “Il pallone da gioco ORBITA Serie A di PUMA è caratterizzato da un design moderno e accattivante che sicuramente piacerà alle nuove generazioni. Inoltre, i riferimenti alla bandiera italiana e al logo del campionato rafforzano l’identità del marchio e la sua riconoscibilità internazionale. L’alta qualità dei materiali garantirà prestazioni ottimali per consentire ai protagonisti in campo di offrire il miglior spettacolo possibile”.

“Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo sviluppato, testato e modificato il nuovo Orbita per creare un pallone in grado di offrire performance di altissimo livello. La nuova configurazione a 12 pannelli a forma di stella risulta consente un eccezionale contatto con la palla” ha dichiarato Thomas Schwarz, Puma Head of Product Line Management Teamsport Individual. “Siamo entusiasti e felici di poter vedere il nostro nuovo pallone in azione in uno dei campionati più importanti del mondo e ci auguriamo che possa regalare bellissimi momenti in campo”.