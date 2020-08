MACRON E PAOK SALONICCO HANNO SVELATO LA NUOVA MAGLIA HOME 2020-2021

Macron e Paok Salonicco, squadra che milita nella Souper Ligka Ellada e che grazie al 2° posto in classifica sarà impegnato la prossima settimana nel secondo round di qualificazione della Uefa Champions League contro il Besiktas, hanno svelato la nuova maglia Home per la stagione 2020-2021.

La nuova maglia “Home” è a girocollo e in perfetta linea con la tradizione ha una grafica a strisce verticali bianconere. Il girocollo e i bordi manica in maglieria sono rifiniti con righe orizzontali bianconere. Il backneck è personalizzato con i colori del club e la scritta PAOK FC. Sul petto, a destra, in color oro, il Macron Hero, logo distintivo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore la patch con lo stemma del Paok Salonicco. Gli shorts sono neri con coulisse bianche, i calzettoni sono neri con due bande bianche orizzontali nel bordo superiore. La maglia home nasce dalla sinergia tra il culb greco e l’ufficio stile del noto brand italiano leader internazionale nel settore del teamwear, che ha saputo cogliere e rinnovare i tratti storici caratterizzanti le tradizioni del Paok Sallonicco.

Sotto il profilo commerciale i bianconeri scenderanno in campo con il logo del bookie ellenico “Stoiximan”.