L’Umbria si conferma destinazione privilegiata in Europa dell’endurance equestre internazionale

I VIM Campionati italiani di endurance 2023 open, andati in scena dal 15 al 18 giugno a Castiglione del Lago (Pg), nello scenario del Parco regionale del lago Trasimeno, consacrano l’Umbria come destinazione privilegiata in Europa dell’endurance equestre internazionale. Con 200 binomi provenienti da 8 nazioni e 12 titoli nazionali assegnati per tutte le categorie della disciplina (Senior, Young Riders & Juniors, Under 14 e Pony), il grande evento sportivo ha avviato un’importante azione di promozione internazionale del territorio in collaborazione con le istituzioni regionali e partner importanti come Royal Commission for AlUla, altra meta di eccellenza per il turismo sportivo equestre a livello mondiale.

“Riportare il grande endurance a Castiglione del Lago, da dove eravamo partiti più di vent’anni fa, era il nostro obiettivo e ci ha riempito di soddisfazioni – commenta la presidente di Italia Endurance Asd, Simona Zucchetta, all’indomani della manifestazione sportiva – in particolare per le numerose presenze registrate, per la partecipazione delle istituzioni e per l’accoglienza ricevuta sul territorio, che hanno premiato l’importante sforzo organizzativo messo in atto dal comitato organizzatore insieme allo staff tecnico, agli addetti ai lavori e ai volontari. Nel ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato, mi congratulo con i campioni e naturalmente con i miei cavalieri del Fuxiateam che hanno conquistato ben 6 medaglie d’oro su 12”.

Con quasi 12 mila notti trascorse nelle strutture ricettive, una grande affluenza di pubblico nell’ex aeroporto Eleuteri e soprattutto lungo il percorso, una copertura mediatica che conta più di 450 servizi tra carta stampata, tv e online, la rassegna sportiva tricolore ha generato ricadute positive sull’economia locale e ha gettato le basi per future collaborazioni tra l’Umbria e AlUla, due regioni accomunate non soltanto dalla vocazione equestre e dalla bellezza del patrimonio ambientale e culturale, ma anche dalla volontà di condividere una promozione strategica per un turismo sportivo sempre più sostenibile.

AlUla ha partecipato ai campionati italiani di Castiglione del Lago, di cui era main sponsor, con una delegazione e 7 cavalieri in gara. Nei giorni dell’evento era presente anche Laura Richardson, direttore dello sviluppo del settore equestre della Royal Commission for AlUla, l’agenzia governativa saudita creata per la tutela e lo sviluppo di AlUla, regione situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita e dotata di un immenso patrimonio culturale e naturale. “Vedere i membri dell’AlUla Endurance Team competere nel VIM Italian Endurance Championship, – afferma Laura Richardson – è stato un momento di orgoglio per il settore e ha contribuito a mostrare la crescita di AlUla sul palcoscenico globale, evidenziando ulteriormente come AlUla sia una destinazione dinamica per la comunità equestre mondiale con i suoi celebri tornei di polo, emozionanti eventi di endurance e altro ancora. AlUla unisce il ricco patrimonio dell’Arabia Saudita e la passione per i cavalli – prosegue la Richardson – con esperienze uniche e autentiche. Il settore equestre è in continua evoluzione e svolge un ruolo sempre più importante nello sviluppo sostenibile di AlUla, supportando le nostre ambizioni in un quadro di conservazione culturale, sviluppo economico ed eccellenza sportiva“.