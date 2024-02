L’ultima scommessa di John Elkann: il top driver Lewis Hamilton alla Ferrari

Dopo vari rumors, è giunta l’ufficialità: a partire dal 2025, il 7 volte Campione del Mondo affiancherà Leclerc sulla monoposto attualmente guidata da Carlos Sainz. La notizia ha scatenato un’onda di entusiasmo tra gli investitori, provocando, nelle ultime ore, un aumento del titolo Ferrari del 12,54%.

(di Davide Pollastri) – Dopo aver chiuso un 2023 da record, con un utile netto, che, per la prima volta, ha superato la soglia del miliardo (1,25 miliardi, +34% rispetto al 2022), la casa automobilistica del “Cavallino Rampante“ si prepara ad affrontare le prossime sfide, aziendali e sportive, con un elemento di forza in più: il pilota britannico Lewis Hamilton (nativo di Stevenage). L’ingaggio del campione britannico, con il quale, in attesa dei dettagli ufficiali, pare sia stato raggiunto un accordo della durata di 2 anni (con opzione per un terzo), per un compenso non molto distante dai 55 milioni all’anno percepiti in Mercedes (anche se altri media di settore parlano già di 100 milioni a stagione; il contratto più oneroso nella storia della scuderia italiana), è stato già approvato dalla Borsa di New York e anche da Charles Leclerc, fresco di rinnovo pluriennale. Con Leclerc, il futuro ferrarista comporrà un “Dream Team” al quale verrà chiesto di riportare il mondiale piloti a Maranello dopo i fasti dell’era Schumacher e l’ultimo titolo vinto nel 2007 con Räikkönen.

A volere fortemente “Hammer time” (soprannome del driver britannico) è stato John Elkann (presidente di Ferrari N.V. e AD di Stellantis), fautore anche del progetto di una Ferrari nel mondo della vela con Giovanni Soldini nel ruolo di team principal. Il 2024, iniziato bene per l’azienda (Equita ha aumentato il “target price” a 300 euro per azione, registrando un incremento del 15%) e per i dipendenti, che, quest’anno, riceveranno un premio di competitività pari a 13.500 euro, con possibilità di incremento a circa 17.000 euro nel 2025 (legato all’assenza di assenze), è già, per tutti i tifosi del “Cavallino”, l’anno del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari.