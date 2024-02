Calciomercato: il Napoli deve essere pronto a perdere Victor Osimhen in estate?

Sembra passato un secolo, eppure sono trascorsi solo pochi mesi dalla stagione che ha visto laurearsi il Napoli campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Quella degli Azzurri è stata una cavalcata trionfale e l’allenatore Luciano Spalletti è stato uno degli artefici principali del successo finale. Da allora, però, tante cose sono cambiate, a tutte le latitudini. In primis, proprio Luciano Spalletti a campionato in corso aveva fatto sapere di non voler continuare sulla panchina del Napoli.

Una notizia non del tutto inaspettata, perché da tempo i rapporti tra il mister e il presidente Aurelio De Laurentiis non erano dei migliori. Così, a Scudetto quasi in tasca, Spalletti ha anticipato i saluti dando di fatto il via alla rifondazione del Napoli in chiave 2023/2024.

I giocatori simbolo del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen

Il lavoro di un solo uomo, però, non sarebbe stato sufficiente a giustificare un campionato concluso con ben sedici punti di vantaggio sulla seconda. In campo vanno i giocatori e lo scorso anno i tifosi del Napoli hanno avuto la fortuna di godere dell’intesa straordinaria di un organico ben allestito e che ha visto la massima espressione in due nomi in particolare: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Se il centrocampista georgiano è stata la vera sorpresa con 12 gol e 13 assist, per l’attaccante nigeriano la stagione 2022/2023 è stata quella della consacrazione, con 26 gol e il titolo di capocannoniere della Serie A. E anche in questa stagione Victor Osimhen era partito con il favore dei pronostici.

Osimhen: uomo gol per i bookmakers dei casinò online

I casinò online che mettono a disposizione anche le quote sportive dei bookmakers, a inizio stagione avevano inserito l’attaccante del Napoli nel novero di coloro che quest’anno potevano lottare ancora per il titolo di capocannoniere della Serie A. Nonostante le cose non siano andate secondo le previsioni, gli appassionati di scommesse che scelgono i casinò con Skrill come metodo di pagamento, possono comunque fare i loro pronostici sulle partite dal Napoli e dell’attaccante nigeriano da qui fino alla fine della stagione. Che potrebbe essere l’ultima.

Osimhen uomo mercato: l’offerta faraonica dall’Arabia Saudita

La scorsa sessione estiva di calciomercato passerà alla storia come l’ingresso a gamba tesa dei milioni sauditi: una pioggia di denaro nelle casse dei grandi club europei, facendo tentennare più di una certezza. Anche quella di Victor Osimhen, che si è visto recapitare un’offerta pazzesca dall’Al-Hilal, come ha poi ammesso lo stesso attaccante nigeriano. Niente fare la scorsa estate, ma in questa stagione tutto è cambiato.

Napoli, la stagione dello Scudetto è un lontano ricordo

I primi dubbi a tifosi e addetti ai lavori erano già sorti quando il presidente De Laurentiis aveva annunciato Rudi Garcia come sostituto di Spalletti: un profilo internazionale, ma sicuramente non di primo piano come ci si aspettava per sostituire Big Luciano.

Le prestazioni del Napoli e dei suoi uomini di riferimento, Osimhen su tutti, sono calate, e lo scontento all’interno della rosa e nell’ambiente è cresciuto fino a quando la dirigenza non è stata costretta ad esonerare Garcia e chiamare in sua sostituzione Walter Mazzarri. Anche con il ritorno dell’allenatore toscano, già sulla panchina del Napoli dal 2009 al 2013, non sembra aver portato i risultati sperati.

Osimhen e quell’interesse mai nascosto per la Premier League

Complice anche un infortunio, Victor Osimhen non sembra più quella macchina da gol. Ecco, dunque, che affiorano e si fanno più insistenti di voci che vogliono l’attaccante nigeriano presto lontano da Napoli. Un discorso rimato in sospeso già qualche mese fa quando l’offerta araba era stata rifiutata dalla società, ma con l’attaccante che non aveva mai smentito il suo interesse verso altre destinazioni.

Dopo quattro stagioni in Italia, ora potrebbe essere davvero il momento dell’addio al Napoli. Ma dove potrebbe andare Victor? Le pretendenti non mancano, l’ostacolo principale è sicuramente Aurelio De Laurentiis, che ha già fatto capire ripetendolo in più di un’occasione, che per portare via Osimhen da Napoli ci vuole una di quelle offerte a cui non si può dire di no. Le capacità economiche per affrontare una spesa del genere indicano sicuramente l’Inghilterra, per esempio sponda Manchester, ma in generale tante squadre in Premier League potrebbero avanzare un’offerta degna anche agli occhi di ADL.

Conclusione

Complice una stagione altalenante e con il pensiero che il punto più alto sia stato già raggiunto con lo Scudetto dello scorso anno, i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Osimhen a Napoli. Le possibilità non mancano sia in Europa che in campionati emergenti e con una grande disponibilità di denaro. L’attaccante classe 1998 potrebbe decidere di mettersi alla prova in Premier League, in quello che probabilmente è il campionato più bello del mondo, oppure cedere alle offerte faraoniche delle squadre saudite.