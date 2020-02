LOTTO SPORT ITALIA E STARVIE: NUOVA COLLABORAZIONE PER CRESCERE NEL PADEL

Presentato l’accordo triennale di sponsorizzazione siglato dal brand italiano e dall’azienda spagnola leader nel settore del padel, grazie al quale Lotto vestirà gli oltre 80 atleti professionisti e gli allenatori della scuderia StarVie

Lotto Sport Italia, azienda leader nella produzione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori per lo sport e il tempo libero, e “StarVie”, azienda spagnola specializzata nel padel, hanno annunciato la firma di un accordo triennale di sponsorizzazione per crescere nel mondo del padel.

Grazie a questa partnership Lotto fornirà agli oltre 80 giocatori professionisti Starvie abbigliamento e calzature della collezione Lotto Padel che gli atleti indosseranno per le prossime tre stagioni sportive nella competizione World Padel Tour. Tra questi anche i top ten Franco Stupaczuk e Matias Diaz Sangiorgio.

Lotto Sport Italia punta a rafforzarsi nel mercato del padel al fianco di un’azienda che è un punto di riferimento del settore con oltre quindici anni di esperienza e di impegno nella ricerca, innovazione e sviluppo di racchette da padel. Un accordo che consolida l’impegno di Lotto in questo sport, dove il brand italiano è già sponsor tecnico della Federazione Spagnola di Padel e della Nazionale Italiana.

Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia, ha commentato: “Vogliamo rendere il padel uno sport sempre più importante non solo in Spagna, ma anche a livello internazionale. Questa partnership va proprio in questa direzione, mettendo insieme la storia e il know how tecnico di Lotto, con l’esperienza di Starvie nel padel. Entrambi condividiamo la passione per questo sport e oggi uniamo le forze per consolidare la nostra leadership nel mercato”.

Jorge Gómez de la Vega, Direttore Generale di StarVie, ha aggiunto: “Sono orgoglioso per quanto abbiamo raggiunto e del percorso che stiamo intraprendendo, condividendo con Lotto Sport un progetto entusiasmante di due brand che hanno diversi aspetti in comune: pensano in grande, credono in ciò che fanno e hanno un grande desiderio di continuare a crescere. Sono certo che insieme raggiungeremo traguardi importanti.”