Joma sponsor tecnico ufficiale della divisione Calcio a 5 della Federazione Calcio Spagnola

Joma vestirà tutte le selezioni nazionali e la divisione Futsal della Federazione Calcio Spagnola (La Real Federación Española de Fútbol, RFEF)

Grazie a questo accordo, Joma sarà ufficialmente lo sponsor tecnico di tutto il Calcio a 5 spagnolo. Il Presidente della Federazione, Luis Rubiales, e il Direttore Generale di Joma, Alberto López, hanno siglato oggi l’accordo che dà il via a questa importantissima collaborazione.

Per la prima volta, il settore calcio a 5 si differenzia pertanto dal calcio a 11 a livello di sponsor tecnico: Joma vestirà non solo tutte le selezioni nazionali, ma sarà anche sponsor tecnico di tutte le competizioni di questa disciplina che si svolgeranno sotto l’egida della Federazione.

Contestualmente alla firma dell’accordo, è stato presentato il pallone ufficiale che verrà utilizzato dalle selezioni nazionali, caratterizzato da un design moderno e dai colori della bandiera spagnola. Le divise ufficiali saranno invece presentate il prossimo mese di aprile. Il pallone dedicato alla Coppa di Spagna verrà svelato il 25 febbraio, in occasione della presentazione ufficiale dell’evento che si svolgerà a Malaga dal 5 all’8 marzo.

Il Presidente della Federazione Calcio Spagnola, Luis Rubiales, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, che sarà sicuramente di supporto alla promozione del settore Calcio a 5, obiettivo prioritario per l’intera Federazione. Ha inoltre ricordato il percorso di crescita di Joma, che da più di 50 anni è un punto di riferimento per il materiale tecnico sportivo e si è congratulato con il Presidente dell’azienda di Portillo de Toledo e con tutto il suo team per i risultati raggiunti in questi anni.

Per Joma la sponsorizzazione degli atleti rappresenta da sempre il modo migliore per trasmettere i valori del brand: per questo alle prossime olimpiadi di Tokio vestirà ben 8 Comitati Olimpici, compreso quello spagnolo. Durante i Giochi, Joma sarà inoltre al fianco di ben 18 Federazioni delle singole discipline, fra le quali spiccano la Federazione Spagnola di Atletica Leggera, la Federazione Spagnola Pallamano e la Federazione Spagnola Rugby.

Nel calcio Joma sponsorizza il maggior numero di squadre della LIGA e in Italia è al fianco di Atalanta, Torino e Sampdoria. In Belgio sponsorizza l’RSC Anderlecht mentre in Bundesliga l’Hoffenheim. Ai club si aggiungono le selezioni nazionali di Romania, Ucraina e Honduras, per un totale di oltre 300 squadre professionistiche sponsorizzate da Joma nel mondo. In Italia, Spagna e Brasile Joma può contare sulle collaborazioni tecniche con i migliori giocatori di futsal.

Tutto questo fa di Joma il marchio leader nel mercato spagnolo e il terzo brand sportivo a livello globale, a supporto di tutti gli sportivi che, sia a livello professionistico che amatoriale, ogni giorno utilizzano il materiale Joma. (fonte: Joma Sport).