Lotta al match fixing, Sportradar estende l’accordo con la Confederazione calcistica brasiliana per il monitoraggio di oltre 3.000 partite

Sportradar, fornitore globale di soluzioni per l’integrità sportiva e partner di oltre 100 federazioni e leghe sportive, ha ampliato l’accordo con la Confederazione calcistica brasiliana per includere, per la prima volta, il monitoraggio di oltre 3.000 partite all’anno, oltre alla fornitura di ulteriori misure di sicurezza per salvaguardare il calcio in Brasile. La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) e Sportradar collaborano dal 2017.

Il nuovo accordo triennale, spiega Agipronews, prevede l’utilizzo dell’Universal Fraud Detection System (UFDS) di Sportradar Integrity Services per il monitoraggio delle scommesse di 27 competizioni a livello statale, nonché del Brasileiro U20 e del Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Continuerà anche il monitoraggio delle partite di Serie C e Serie D e la fornitura di servizi di intelligence e investigazione per supportare le indagini della CBF su qualsiasi potenziale minaccia all’integrità degli eventi.

L’UFDS è un sistema di monitoraggio delle scommesse avanzato e collaudato che analizza le scommesse per rilevare eventuali anomalie: qualsiasi corrispondenza sospetta viene successivamente segnalata ai partner. Sportradar Integrity Services ha rilevato oltre 6.900 partite sospette negli ultimi 17 anni, di cui oltre 900 nel solo 2021.

In base ai termini del nuovo accordo, gli esperti di Sportradar organizzeranno anche tre seminari per informare giocatori, allenatori, staff, arbitri e altre parti interessate sulle minacce di partite truccate e altri rischi esistenti e su come evitarli. «Sportradar Integrity Services è stato un nostro partner apprezzato e fidato e il monitoraggio delle scommesse fornisce informazioni vitali sulle scommesse sulle nostre competizioni.

L’estensione di questa partnership aiuta a rafforzare la nostra missione di proteggere il calcio brasiliano e, con i seminari sull’integrità, otterremo un ulteriore livello di protezione alle nostre competizioni», ha detto il presidente ad interim della CBF, Ednaldo Rodrigues. «Avendo assistito a crescenti problemi di integrità nello sport globale negli ultimi anni, in particolare nelle serie minori e negli sport giovanili, è lodevole vedere l’importanza che la Confederazione attribuisce alla prevenzione. Attraverso questa partnership, vogliamo continuare il nostro lavoro in un paese con una storia e un futuro ricchissimi dal punto di vista calcistico», ha aggiunto l’amministratore delegato di Sportradar Integrity Services, Andreas Krannich.