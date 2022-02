LinkedIn nuovo sponsor di UEFA Women’s EURO 2022

(di Edoardo Lazzari) – Il social network LinkedIn sarà sponsor ufficiale degli Europei di calcio femminile che si disputeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. Ad annunciare la partnership è un comunicato diramato dalla UEFA il 22 febbraio e sottoscritto dalla Football Association inglese in cui si annuncia che LinkedIn si va ad aggiungere agli altri partners ufficiale della competizione, tra cui Heineken e The LEGO Group.

LinkedIn è il social network più utilizzato in Europa per quanto riguarda il mercato del lavoro: la partnership permetterà di mettere in atto lo slogan lanciato dal social network, “make work work for women”, attraverso la valorizzazione del calcio femminile, del team building e dei percorsi professionali affrontati dalle atlete nel mondo del lavoro interno e limitrofo al calcio. Le attività di LinkedIn sui social saranno volte a pubblicizzare contenuti inclusivi riguardo l’emancipazione lavorativa delle donne, gli esempi di leadership positiva e le molte possibilità di empowerment in diversi settori produttivi.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing della UEFA, ha dichiarato: “Siamo lieti che LinkedIn si unisca a noi come sponsor di UEFA Women’s EURO 2022. L’aggiunta di questo importante marchio rafforza ulteriormente quello che è già un elenco estremamente forte di sponsor commerciali associati alla competizione. Questa collaborazione offre opportunità significative per promuovere ulteriormente il torneo attraverso la loro piattaforma e portarla a un nuovo pubblico. Non vediamo l’ora di lavorare insieme su quello che sarà un torneo da record che farà crescere ulteriormente il calcio femminile”.

Ngaire Moyes, Vice President, Communications and Brand, International di LinkedIn ha dichiarato: “In LinkedIn stiamo sostenendo un mondo con parità di genere, diversificato e inclusivo, ed è un privilegio supportare UEFA Women’s EURO 2022, competizione che condivide e celebra attivamente questi valori. Il torneo sarà un evento fondamentale che fornirà alle calciatrici professioniste una piattaforma per mostrare il loro straordinario talento e risultati. Fuori dal campo, vediamo sempre più professionisti dello sport utilizzare LinkedIn per condividere storie interessanti e approfondimenti sulle loro carriere e sappiamo quanto ciò possa essere potente ed incoraggiante per ispirare gli altri”.