L’Open di Madrid di settembre salta per la seconda ondata del Covid-19

“Bad news” per il circuito internazionale di tennis. A causa del Covid-19 (in Spagna in questi giorni si assiste ad una pericolosa crescita della curva dei contagi) il Mutua Madrid Open (ATP/WTA), in programma per il 12-20 settembre, è stato definitivamente annullato dagli organizzatori iberici.

“Come atto di responsabilità in considerazione dell’attuale situazione causata dal Covid-19 e dopo aver valutato a fondo le circostanze che la pandemia continua a generare, insieme alle autorità competenti, è stato deciso che il 2020 “Mutua Madrid Open“ non avrà luogo quest’anno (essendo stato precedentemente spostato al 12-20 settembre). Inizialmente previsto per il 1 e il 10 maggio gli organizzatori del Mutua Madrid Open hanno lavorato, con ATP e WTA, alla ricerca di una nuova data sul calendario ristrutturato, che hanno trovato durante la terza settimana di settembre. Durante questo periodo, il Mutua Madrid Open ha creato vari protocolli per garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel torneo, ricevendo l’approvazione da parte delle organizzazioni sanitarie nazionali per le misure stabilite per prevenire e ridurre al minimo i rischi di contagio nella bolla del torneo. A seguito della forte raccomandazione delle autorità sanitarie locali, e dopo aver monitorato la situazione per mesi, gli organizzatori del Mutua Madrid Open non hanno altra scelta che annullare il torneo a causa della complessa situazione che il Covid-19 continua a generare sotto ogni aspetto (sul territorio iberico, nda)”.