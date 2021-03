Lo streaming video: un supporto firmato Axis per lo sviluppo di progetti sportivi durante la pandemia e oltre  

Telecamere broadcast, una soluzione sicura ed intelligente per documentare con immagini di qualità i vari stadi di sviluppo del progetto in time-lapse.

La pandemia da Covid-19 ha comportato notevoli limiti e restrizioni alle attività in presenza e agli eventi. Una circostanza che ha avuto effetti a catena in diversi settori, come la sanità, lo sport e l’istruzione. Le telecamere broadcast sono una soluzione provvidenziale in grado di offrire un metodo efficiente e di alta qualità per osservare e registrare gli eventi da remoto.

Nello specifico, nel mondo dello sport, le soluzioni broadcast possono essere adoperate per differenti obiettivi, dal monitoraggio delle performance sportive alla sicurezza e all’intrattenimento del pubblico negli stadi e nelle strutture sportive. Axis communications, azienda leader nel mercato della videosorveglianza, ha recentemente collaborato con Wanna-C per un progetto particolare sviluppato da Mondo Spa, azienda di Alba (CN), leader mondiale nel campo della produzione di piste di atletica.

Il progetto

Alessandro Farinetti, professionista nella comunicazione per immagini e fondatore di Wanna-C, ci racconta che, durante gli ultimi mesi del 2020, è stato contattato da Mondo Spa per realizzare una video-case dell’avanzamento lavori di una pista di atletica leggera per la città di Albuquerque, nel Nuovo Messico che, nel mese di gennaio 2021, avrebbe dovuto ospitare eventi sportivi di livello nazionale. Mondo si era impegnata a fornire una delle specialità dell’azienda – una pista di atletica indoor smontabile – ma si era trovata impossibilitata, a causa dell’emergenza Covid-19, a seguire il classico iter che prevedeva l’invio dei diversi materiali di cui è composta la pista per eseguire il pre-montaggio direttamente negli Stati Uniti.

Pertanto, si è deciso di realizzare il pre-montaggio in Italia e di inviare la pista di atletica in Nuovo Messico “a pacchetti”, allegando delle istruzioni per poterla ricostruire una volta arrivata a destinazione. “Una modalità di lavorazione estremamente particolare che rappresentava una vera e propria innovazione per l’azienda e che doveva essere documentata in modo altrettanto creativo” racconta Farinetti.

Wanna-C ha chiesto assistenza ad Axis Communications per realizzare il video in modalità time-lapse, un formato interessante e capace di garantire una dose di spettacolarità al contenuto ma, contemporaneamente, che rendesse giustizia alle dimensioni del progetto, svolto all’interno di un capannone a Villanova d’Asti.

La tecnologia

Il fondatore di Wanna-C ci ha spiegato l’importanza di una tecnologia di alto livello per la realizzazione di un progetto così particolare: “la tecnologia Axis mi ha permesso con un unico dispositivo di realizzare il video in sicurezza, anche in un ambiente sfidante come il capannone in cui si è svolto il montaggio”. In particolar modo, è stata adoperata la AXIS P1447-LE, una telecamera che garantisce riprese fisse o in movimento in alta risoluzione e in difficili condizioni di illuminazione, compresa la completa oscurità, grazie a una risoluzione di 5 megapixel a 25/30 fps e le funzionalità di compensazione della luce Axis. Inoltre, l’app Axis Companion ha consentito di monitorare il funzionamento della telecamera Axis P1447-LE e l’andamento delle riprese anche a distanza assicurando eccezionali risultati.

Il risultato finale

Grazie alla collaborazione tra Axis e Wanna-C, Mondo Spa ha potuto realizzare un time-lapse in 4k per documentare l’avanzamento dei lavori, utilizzando un formato innovativo, di sicuro impatto e capace di garantire spettacolarità al contenuto e di rendere giustizia alle dimensioni del progetto. Trattandosi di un lavoro complesso, con molte fasi differenti e che necessita di diverse competenze tecniche (es. incollaggio della pista), si è rivelata fondamentale per il progetto la possibilità di controllo da remoto attraverso l’app Camera Companion. “L’app mi ha permesso di avere sempre sotto controllo lo svolgimento dei lavori in tempo reale e di poter essere presente nei momenti chiave da riprendere e fotografare, garantendomi piena indipendenza anche in un ambiente movimentato come il cantiere” conclude Farinetti.

L’adozione di questa soluzione del tutto firmata Axis ha pertanto portato diversi benefici, contribuendo alla qualità del risultato finale:

