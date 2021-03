L’U.C. Sampdoria celebra l’8 marzo con l’International Women’s Day

Al via le aste delle maglie indossate dai giocatori della UC Sampdoria per celebrare l’8 marzo, l’International Women’s Day.

Le casacche blucerchiate sono sempre speciali, ma queste anche di più, perché rifinite con una patch dal grande significato: tre mani femminili stilizzate, tre pugni alzati al cielo contro violenza e pregiudizi.

Il primo lotto di cinque t-shirt è online sul sito CharityStars. Il ricavato dalla vendita di questi cimeli verrà destinato al Centro Antiviolenza Mascherona, realtà genovese impegnata in prima linea per le donne. – si legge sulla pagina di Linkedin.