Lo Sport come Medium: l’esperienza della FIGC. Se ne parla a Tor Vergata

Il Master in Marketing e Management dello Sport dell’Università di Roma Tor Vergata organizzerà il convegno su “Lo Sport come Medium: L’esperienza della FIGC”, che si terrà il giorno 3 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 13:30, nella Sala TL, Edificio “A” della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata.

Negli ultimi anni la Sports Industry è in una fase di continua evoluzione fortemente collegata, in particolare, a quella della tecnologia. Il calcio, nello specifico, è la disciplina sportiva che, per molteplici motivi, è maggiormente stimolata anche a livello globale. In questa ottica lo sport diventa sempre più complesso con varie aree di attività. Tra queste la più consolidata è senza dubbio quella di tipo mediatico che fa dello “Sport” un vero e proprio “Medium“. Per riflettere su questa evoluzione è senza dubbio molto interessante l’esperienza della Federazione Italiana Giuoco Calcio che verrà “testimoniata” da alcuni suoi protagonisti.

All’ incontro parteciperanno:

Giovanni Valentini, Head of Sales, Accounting & Implementation della FIGC

Con altri manager del settore

Simonetta Pattuglia , Direttore Master in Marketing e Management dello Sport (nella foto in primo piano),

, Direttore Master in Marketing e Management dello Sport (nella foto in primo piano), Sergio Cherubini , Presidente Master in Marketing e Management dello Sport

, Presidente Master in Marketing e Management dello Sport Destinatari del convegno sono tutti i rappresentanti delle organizzazioni che fanno parte del sistema sportivo allargato, siano esse pubbliche o private, produttive o del terziario, grandi o piccole, professionistiche o amatoriali, nazionali o locali. In questo contesto vanno comprese anche le organizzazioni mediatiche, i territori e la pubblica amministrazioni ai diversi livelli, le imprese sponsor-partner e tutti coloro che in una forma o nell’altra possono contribuire al successo o all’insuccesso di questo fenomeno sportivo, comprese le agenzie pubbliche o private che operano nel settore.

La partecipazione è libera, si prega di dare conferma della presenza a mattia.di.franco@uniroma2.it con oggetto “Lo Sport come Medium 3 febbraio”.