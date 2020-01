Hankook prolunga fino al 2022/23 con il Real Madrid

Hankook Tire ha prolungato il contratto di sponsorizzazione con il Real Madrid per altri tre anni, fino al termine della stagione 2022/2023. Hankook è partner globale del Real Madrid C.F. dal 2016.

Hankook ha prolungato il partenariato globale con il Real Madrid C.F., alla presenza del nuovo Presidente europeo di Hankook Tire Sanghoon Lee e di Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid C.F. L’evento si è tenuto presso lo stadio Santiago Bernabéu, dove nel 2016 erano state gettate le basi per la sponsorizzazione Hankook di gran successo. Il produttore di pneumatici riceverà anche i diritti esclusivi sul display a LED centrale e ben visibile per l’intera stagione e pertanto raggiungerà nuove vette in termini di copertura locale e internazionale. Inoltre, Hankook Tire acquisterà maggiore rilevanza in termini di presenza pubblicitaria nell’ambiente dello stadio, e otterrà anche numerosi diritti di attivazione online e offline, che Hankook Tire impiegherà per rafforzare continuamente la presenza globale del marchio.