L’intelligenza artificiale (AI) sulle maglie del Pescara calcio (Serie B). Contrader sposa il club di Sebastiani

Sulle divise di gara del Pescara calcio (club di Serie B) campeggia dalla prima giornata del campionato 2020/2021 la scritta “Contrader”, azienda campana che opera nel campo dell’intelligenza artificiale (AI).

“Siamo i primi in Italia a fare un passo del genere – ha spiegato il presidente Contrader, Sabatino Autorino -. Siamo specializzati in tecnologie che ci permettono di studiare a fondo tutte le caratteristiche di ciascun calciatore o aspirante tale. Attraverso sensori non invasivi, posizionati nelle divise, nei guanti, nelle fasce muscolari. Tramite questi strumenti potremo valutare le caratteristiche fisiche, tattiche, ma anche psicologiche di ciascun soggetto, come se ci fosse un singolo osservatore ogni giorno per ciascun atleta. Saremo in grado di prevedere infortuni e stabilire quando è meglio far stare un giocatore a riposo o no“.

“E’ un progetto nuovo, sperimentato in Italia per la prima volta – ha dichiarato il presidente Sebastiani – . Cercheremo di applicare questi metodi nello sport, in particolare nel calcio. Sono rimasto affascinato da quello che ci hanno proposto e da questa idea. Pescara e Contrader insieme per essere all’avanguardia”.