Linkem, “partner of the future” del Bologna, lancia il progetto “Bologna FC Pack”

Dalla stagione 2018/19 Linkem S.P.A. è partner del Bologna FC e ha promosso progetti sul territorio sostenendo i campioni del domani, offrendo ai tifosi rossoblù promozioni dedicate, esperienze allo stadio ed esclusivi premi.

Linkem è al fianco del settore giovanile del Bologna FC come “Partner of the Future”. Il logo della società di telecomunicazioni è ben visibile sulle maglie di tutti i ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio per sostenere il calcio di base e far crescere i campioni di domani.

Come Connecting Partner del Bologna FC, per la stagione 2020/21, Linkem permetterà ai tifosi di restare connessi con la propria squadra del cuore. Al via il Bologna FC Pack, un prodotto esclusivo per i fan rossoblù, nato da una sinergia tra il club felsineo e la tecnologia Linkem.

A solo 19,90 euro al mese iva inclusa per i primi 12 mesi, il “Bologna FC Pack” offre agli utenti la connessione “FWA Internet Linkem” senza limiti e senza linea fissa.

Tutti coloro che in Emilia-Romagna hanno scelto entro lo scorso 31 dicembre 2020 il Bologna FC Pack avranno:

– Connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa, con attivazione veloce;

– Assistenza Prime inclusa (gratis);

– Installazione rapida;

– Sconto sul contributo di attivazione da 100 euro a 49 euro.

Inoltre, potranno partecipare a contest dedicati, ottenere contenuti digitali esclusivi e ricevere il welcome kit personalizzato con laccetto, sciarpa e borraccia brandizzati del Bologna FC.