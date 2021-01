Dana White (UFC): Pronto per il match del secolo nelle MMA tra Nurmagomedov e McGregor

(di Lorenzo Vulpis) – «Quando arriverò alla Fight Island di Abu Dhabi (negli Emirati Arabi Uniti, nda) incontrerò Khabib Nurmagomedov per discutere del suo futuro. In un mondo perfetto, se Conor McGregor dovesse vincere il suo prossimo match con Dustin Poirier (previsto per il prossimo sabato 23 gennaio), disputerebbe poi il re-match con Khabib. È l’incontro più grande che si possa organizzare, entrerebbe nella storia delle MMA e dell’UFC”.

Lo ha dichiarato Dana White, patron e founder “storico” di UFC, la più importante promotion a livello mondiale nel settore degli sport da combattimento. L’operazione appena descritta si trasformerebbe in una “macchina da soldi” (a livello di sponsorizzazioni e diritti tv, soprattutto quelli collegati al mercato della pay-per-view) per gli organizzatori americani.

Chabib Abdulmanapovič Nurmagomedov è un ex lottatore russo di arti marziali miste e di Sambo. Ha combattuto nella categoria dei pesi leggeri per la promozione statunitense UFC, dove è stato campione dal 2018 fino al ritiro nel 2020.

Conor McGregor (n.4 della classifica) per poter sperare di affrontare il forte wrestler daghestano dovrà superare l’americano Dustin Poirier (n.2 del ranking mondiale nella divisione pesi leggeri) il prossimo 23 gennaio nel main event dell’#UFC257.

I due lottatori di MMA si erano già affrontati nel settembre 2014 e in quell’occasione l’irlandese dominò lo statunitense nettamente, ma, sei anni dopo, Poirier è cresciuto molto tecnicamente, oltre che fisicamente, ed è pronto ad una nuova sfida nell’ottagono. L’evento è atteso al “Flash Forum” di Yas Island ad Abu Dhabi.