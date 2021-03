Limited Edition per le Storm Viper Roma prodotte da Joma per l’Acea Run Rome Marathon

Joma, brand sportivo spagnolo di riferimento nel running e sponsor tecnico della prossima Acea Run Rome The Marathon, ha realizzato una scarpa in edizione limitata e dal disegno esclusivo per i runner che prenderanno parte alla 26^ edizione della Maratona di Roma, che si svolgerà nella capitale italiana il prossimo 19 settembre.

La realtà iberica, con sede a Toledo, ha personalizzato uno dei propri modelli di punta e di più recente lancio, il modello Storm Viper, sia nella versione uomo che donna. Joma riserverà ai runners dell’Acea Run Rome The Marathon la possibilità di acquistare ad un prezzo agevolato un modello di alta gamma:

La Storm Viper Roma, per runners con appoggio neutro, è adatta sia all’allenamento che alla gara. La tomaia è realizzata in nylon traspirante, senza cuciture, in modo da rendere la scarpa leggera ed evitare possibili e fastidiosi sfregamenti. La tomaia include la tecnologia VTS, sistema di ventilazione che favorisce la traspirazione e mantiene costante la temperatura del piede. Il rinforzo in TPU iniettato nelle zone laterali e nel tallone, quelle di massima sollecitazione, contribuisce a dare maggiore comfort.

Con questo progetto speciale legato alla sponsorizzazione tecnica dell’Acea Run Rome The Marathon, evento sportivo di riferimento nel mondo del running, in grado di aggregare migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo, Joma sarà fortemente presente per le strade della Capitale italiana.

A partire dall’edizione 2021, l’Acea Run Rome The Marathon entra così a far parte degli eventi sportivi di maggior rilevanza sponsorizzati da Joma nel mondo. Tra i più rilevanti che vedono la presenza del brand spagnolo in qualità di sponsor tecnico vi sono la Movistar Medio Maratón di Madrid, la Ibiza Marathon, la 20 km di Parigi, la Mezza Maratona di Minsk (Bielorussia), la Maratona di Oporto, La Roma-Ostia Half Marathon e la Mezza Maratona della provincia di Buenos Aires.