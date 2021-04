LIGUE1: IL BORDEAUX SOTTO LA PROTEZIONE DEL TRIBUNALE COMMERCIALE

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Football Club des Girondins de Bordeaux (militante nella massima serie calcistica francese) si è posta sotto la protezione del tribunale commerciale della città dopo che King Street (società statunitense globale di gestione degli investimenti fondata nel 1995), proprietaria della squadra, ha ritirato il suo sostegno finanziario al club.

Il Bordeaux, che si trova al 16 ° posto in Ligue 1, ha dichiarato in una dichiarazione che King Street, con sede a New York, non desidera più sostenere il club e finanziare le sue esigenze attuali e future, il che ha spinto il presidente Frederic Longuepee a cercare protezione commerciale fin quando non verrà trovata una soluzione.

King Street ha acquistato Bordeaux nel 2019 da GACP Sports, una divisione di General American Capital Partners (GACP) guidata da Joseph DaGrosa, ma a marzo è stato riferito che la società di private equity stava cercando di vendere.

Le finanze delle squadre di calcio francesi sono state immensamente colpite negli ultimi 12 mesi dall’impatto della pandemia di Coronavirus e dalla fine prematura dell’accordo di trasmissione nazionale della Ligue de Football Professionnel (LFP) con Mediapro.