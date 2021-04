Tornano gli Sponsor Day per i partner del Cesena FC

Nuova formula, stessa finalità: creare network e far nascere nuove opportunità di business.

A partire dalla prossima settimana tornano gli Sponsor Day, gli incontri B2B riservati alle aziende partner del Cesena FC. Questa volta con una declinazione al plurale rispetto al passato dal momento che, a prendere il posto del format che prevedeva un’unica giornata, sarà un ciclo di incontri della durata di due ore. Identica resta la finalità: aiutare gli sponsor del club a fare network tra di loro, favorendo il primo incontro conoscitivo da cui far nascere nuove opportunità di business. Uguale resta anche la location, la Club House dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, che ospiterà fino a un massimo di dieci aziende ad ogni sessione.

“Con questo ciclo di incontri – ha dichiarato l’amministratore delegato del Cesena FC, Gianluca Padovani – diamo una risposta alla necessità di fare relazioni manifestata da alcuni partner e anticipiamo la domanda che sarebbe arrivata da altri. In passato la partecipazione a queste giornate aveva visto la presenza di quasi quaranta aziende: i protocolli attuali lo impediscono ma abbiamo voluto privilegiare gli incontri in presenza garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza”.

Anche in questa stagione, nonostante le criticità sollevate dalla pandemia, il Cesena FC è affiancato da quasi centocinquanta aziende in rappresentanza di quasi quaranta settori merceologici. Oltre alle ventisette realtà imprenditoriali che compongono anche la proprietà del club bianconero, al Jersey Sponsor Plt Puregreen e allo Sponsor Tecnico Mizuno, figurano dieci Main Partner (tra cui marchi noti a livello nazionale e internazionale come Babbi, Orogel e Technogym, insieme a Vivaticket, Twt, Fp Trasmissioni, Olitalia, Metallurgica Banchetti, Credito Cooperativo Romagnolo e Conad), tre Top Partner (Cils, Sorma e Gi Group), cinque Premium Partner (Allianz Fantini, Fumaiolo, Il Mandorlo, Spezzano Trasporti, Frigoriferi Industriali), diciassette Official Partner, ventisette Fornitori Ufficiali e venticinque Local Partner. (foto edizione 2018/19)