L’F.C. NANTES SVELA LE MAGLIE AWAY PER LA STAGIONE 2021/22

L’F.C.Nantes, che milita in Ligue1, e Macron, the Hero company e sponsor tecnico del club francese hanno presentato la nuova maglia “Away” che i ‘Les Canaris’ indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. Il nuovo kit da trasferta è stato realizzato dal brand italiano utilizzando il tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Una scelta eco-sostenibile che rappresenta l’impegno dell’azienda italiana, condiviso dai club partner, per una maggiore sostenibilità ambientale e rispetto dell’ambiente.

La nuova maglia “Away” è bianca con il collo a V con bordi verdi in maglieria con una sottile riga dorata. Verde e oro sono anche i bordi manica come i dettagli sul fondo maglia. Nella parte anteriore è presente un disegno geometrico, tono su tono, in grafica embossata. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club transalpino e la scritta On est Nantes. Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lo stemma del F.C.Nantes. Il nome del club è inoltre ricamato in oro nel retrocollo.

Doppia opzione per i pantaloncini: bianchi o verdi (con coulisse bianche). I calzettoni sono bianchi con bordo superiore verde e linea orizzontale dorata. Anteriormente è presente il Macron Hero, mentre sul polpaccio c’è una riga verticale verde sotto la quale compare la scritta FC NANTES. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco-Micromesh permette al capo una perfetta traspirabilità.