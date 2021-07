Il Piacenza calcio (Lega Pro) si prepara alla nuova stagione presentando le maglie gara 2021/22

Il Piacenza Calcio 1919 e Macron, sponsor tecnico del club emiliano che milita nel campionato di Serie C (Lega Pro), hanno presentato le nuove maglie 2021-2022 che i “lupi piacentini” indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica che prenderà il via alla fine del prossimo mese di agosto.

La nuova ‘Home’ ha il collo a V con bordi biancorossi ed è nel tradizionale colore rosso. Una banda bianca è presente sotto le maniche e lungo i fianchi. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club. Sul petto a destra, in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, c’è lo stemma del Piacenza Calcio 1919. La maglia è caratterizzata da una grafica a rombi, tono su tono, presente in maniera sfumata su tutto il corpo anteriore. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi con banda rossa sul bordo coscia e calzettoni rossi con una banda orizzontale bianca.

Il bianco e il rosso contraddistinguono anche la maglia ‘Away’. La maglia ha il collo a polo con chiusura a tre bottoni. Il colore principale è il bianco arricchito, nella parte anteriore, da una serie di righe rosse, a coppie, in diagonale. Intorno al bordo manica appare la scritta PIACENZA e nel retrocollo è ricamata in rosso la scritta Piacenza Calcio 1919. Sul petto, in rosso, è ricamato il Macron Hero accanto al logo del club piacentino. I pantaloncini sono rossi con coulisse bianche e bande laterali bianche. I calzettoni sono bianchi con banda orizzontale rossa.

La ‘Third” è verde e riprende il design e l’impostazione grafica della maglia Home. Il collo è a V e il backneck è personalizzato. Il corpo anteriore della maglia è caratterizzato dallo stesso motivo grafico della maglia ‘casalinga’ ovvero un rigato orizzontale all’interno del quale si sviluppano una serie di rombi con effetto sfumato. Sul petto, in bianco, il Macron Hero e lo stemma del Piacenza Calcio 1919. I pantaloncini sono verdi con bordo coscia bianco, i calzettoni sono verdi con banda orizzontale bianca.