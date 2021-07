Il Paris Saint-Germain Esports scende in campo nel gioco “Arena of valor” in Thailandia

(di Guido Paolo De Felice) – Il Paris Saint-Germain si conferma come uno dei club più innovativi e aperti alle occasioni commerciali offerte dai nuovi media, arricchendo il proprio portafoglio di Esports con una nuova squadra per il gioco su dispositivi mobili Arena of valor, uno dei giochi MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) più popolari in Asia, soprattutto in Thailandia.

Molte squadre di calcio in tutto il mondo hanno investito negli Esports attraverso i campionati FIFA. Tuttavia, il PSG non si è limitato soltanto a quel gioco. Gli Esports nel loro complesso sono un settore molto redditizio, con ricavi crescenti in maniera esponenziale, e l’obiettivo del PSG, fin dal 2016, è stato quello di diventare un marchio globale che non includesse soltanto il calcio. In questa ottica, competere in più giochi possibili ha molto senso.

Secondo un’analisi di Cross Border Growth Capital, il 2020 è stato l’anno del boom per l’industria dei videogiochi, con i ricavi che hanno toccato la quota di 175 miliardi di dollari statunitensi. Straordinario, in particolare, il successo degli Esports con circa 1 miliardo di dollari di ricavi.

Con più di 2.7 miliardi di gamer in tutto il mondo, il 2020 è stato un vero annus mirabilis per l’industria dei videogiochi, che ha superato televisione, cinema e musica per prominenza industriale sul mercato dell’intrattenimento. L’Asia accoglie il maggior numero di gamer (1.5 miliardi), mentre l’Europa si piazza al secondo posto con 386 milioni di giocatori.

Recentemente, Arena of Valor ha tenuto con successo il suo più grande torneo chiamato Arena of Valor World Cup (AWC) 2021, che ha raggiunto l’impressionante cifra di oltre 118 milioni di visualizzazioni cumulative e un numero enorme di quasi 18.968.629 ore di visualizzazione totali.

Dall’agosto 2021, il club parigino prenderà parte alle competizioni della RoV Pro League, una lega di proprietà e gestita dallo sviluppatore ed editore di videogiochi Garena in Thailandia. La prima stagione vedrà una squadra composta da cinque giocatori thailandesi di prima squadra più una riserva, e il processo di reclutamento è già in corso.

Fabien Allègre, Direttore del merchandising e della diversificazione del marchio Paris Saint-Germain, ha dichiarato: “La creazione del team Arena of Valor del Paris Saint-Germain si lega alla nostra strategia complessiva riguardante gli Esports. Segna una nuova importante fase nello sviluppo dei giochi per dispositivi mobili del Paris Saint-Germain Esports in una delle regioni del mondo in cui questo gioco è cresciuto molto rapidamente negli ultimi anni“.

Sebastien Wasels, Direttore Generale Asia-Pacifico del Paris Saint-Germain, ha aggiunto: “Siamo lieti di entrare nella scena degli Esports tailandesi. È un passo in avanti concreto che rafforza la presenza del club in Tailandia e in tutto il sud-est asiatico. Il Paris Saint-Germain ha già sviluppato una forte relazione con milioni di fan in Thailandia e non vediamo l’ora di rafforzare il nostro rapporto con la community, offrendo loro sempre più esperienze entusiasmanti“.

Come parte del forte impegno del club per l’inclusione, la diversità e la lotta contro tutte le forme di discriminazione, la squadra parigina punta a comporre una squadra mista nel prossimo futuro. Il team si impegnerà attivamente con la comunità locale, ospitando tornei Arena of Valor per incoraggiare una maggiore partecipazione femminile e identificando le giocatrici più valide, promuovendone il processo di adesione al team professionale per le prossime stagioni.

Questa estate, la RoV Pro League dà il via alla sua ottava stagione. Il PSG Esports avrà l’opportunità di competere al fianco di altre due squadre legate a club di calcio: il Valencia FC e il Buriram United, un club thailandese locale.