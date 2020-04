IL NUOVO STADIO GUANGZHOU: UN GIGANTESCO FIORE DI LOTO DA 100MILA POSTI

(di Lorenzo Zibra) – L’agenzia cinese Xinhua ha da poco annunciato che il nuovo stadio del Guangzhou Evergrande, campione uscente della Chinese Super League, avrà una superficie di 150mila metri quadrati ed una capienza smisurata: i posti a sedere saranno più di 100mila (un investimento del valore stimato di 1.7 mld di dollari). Caratteristica, questa, che lo vedrà svettare fra le infrastrutture calcistiche con maggior portata al mondo, affiancando e superando veri e propri templi del football come il Camp Nou di Barcellona, il Wembley stadium di Londra ed il Croke Park di Dublino.

Anche la forma e l’aspetto saranno del tutto singolari ed unici nel proprio genere: un enorme fiore di loto – simbolo di profonda spiritualità in Cina – la cui corona si andrà a comporre di petali sovrapposti e dai tratti cromatici viola-rosso-gialli, che garantiranno un effetto a dir poco impattante. Una scelta che percorre la stessa strada imboccata dall’archittettura sportiva di ultima generazione, che vede gli spalti e tutto quello che ci sta attorno, non solo come una bella costruzione dove poter sostenere la propria squadra, ma come vera e propria opera d’arte (si prenda, ad esempio, la Timsah Arena: la casa del Bursaspor a forma di coccodrillo).

Il piano costerà al gruppo Evergrande la cifra stimata di 12 miliardi di yuan, approssimativamente 1,7 miliardi di dollari e, stando alle parole del presidente Xia Haijun, sarà ultimato entro dicembre 2022, pronto per le gare di casa degli uomini guidati da Fabio Cannavaro e con la speranza che possa ospitare la partita inaugurale della XVIII edizione della Coppa d’Asia, nel 2023.

Il progetto, nella sua completezza, è a dire il vero ancora più ambizioso. Si punta alla costruzione di almeno altri tre stadi con una capacità minima di 80mila posti, a testimoniare che anche a livello sportivo la Cina reagisce alla catastrofe Covid-19 e lo fa in maniera imponente.

Da ultimo, sarà curioso capire se il nome effettivo rimarrà “Fiore di loto” o se farà solo da contorno all’insegna che riporterà la scritta “Evergrande Real Estate Group”, così come da prassi per tutti gli stadi di recente costruzione (si pensi all’Allianz Bank che annovera nella propria collezione svariati Stadium, l’Arena, la Riviera ed il Park).