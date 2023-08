Lega Pro per 2 stagioni su SKY e NOW (in streaming)

La Lega Pro ha annunciato che tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sull’emittente. Sky si è aggiudicata anche i diritti per gli utenti residenziali e gli esercizi commerciali.