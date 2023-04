Fortune for All: il biglietto allo stadio lo paga lo sponsor. L’idea arriva dal Fortuna Dusseldorf (Bundesliga2)

(di Marcel Andrè Vulpis) – Il Fortuna Dusseldorf, club di calcio attualmente in Bundesliga2 (al 6° posto provvisorio della classifica generale), è salito agli onori della cronaca per una singolare operazione di marketing destinata al bacino della propria tifoseria.

La società tedesca infatti puntava, da tempo, a raggiungere il sold out dell’impianto casalingo (la Merkur Spiel Arena con una capienza di oltre 54mila posti a sedere), ma non aveva mai superato le 30mila presenze. Da qui l’idea di incentivare i fan facendo pagare il biglietto agli sponsor del club. Una “smart sponsorship“, così come vengono definite in gergo, che è stata subito ben accolta dai supporter.

Il progetto, denominato “Fortune for All“, prevede un biglietto gratuito coperto interamente, a livello di costi, dalle aziende partner. Il primo esperimento è costruito su un mini abbonamento di tre partite, ma, nel 2024, si pensa di poter estendere l’iniziativa all’intero bacino di utenza (a partire dalla copertura totale dell’abbonamento stagionale). I vertici della società, da diversi anni, investono in politiche di marketing, con grande attenzione ad esempio, al target delle famiglie. Nonostante queste iniziative però il club non è mai riuscito, quest’anno, a centrare il risultato del tutto esaurito. Il progetto in esame sarà supportato economicamente da un pool di aziende partner: Provinzial, Targo Bank, Common Goal e Hewlett Packard Enterprise. Queste realtà studieranno delle azioni ad hoc (all’interno dello stadio e a livello digitale) per coinvolgere i tifosi e far conoscere i propri prodotti e servizi).

“L’operazione del Fortuna Dusseldorf conferma come, a partire dall’Europa, ci sia, da un lato un forte fermento a livello marketing (alla ricerca di nuove idee o proposte), dall’altro una crescente attenzione nei confronti delle fan base. L’obiettivo chiaramente è portarle allo stadio e coinvolgerle nel pre e post gara” ha spiegato all’agenzia Sporteconomy, Marco Mazzi, esperto internazionale di marketing sportivo. “L’idea Fortune for All è una nuova modalità. Vedrete che sarà attenzionata da tanti player sportivi italiani…Molti club di seconda e terza fascia oggi soffrono l’assenza dei tifosi allo stadio. Convincere gli sponsor nel pagamento del tagliando di ingresso può diventare un elemento di coinvolgimento con il brand e le sue attività commerciali. Lo sponsor, in questo caso, compie un gesto non banale, anzi concreto e tangibile (anche perchè tocca il portafoglio dei tifosi, nda). Sarà interessante esaminare i dati di vendita di queste 4 realtà sponsor, ad esempio, nel prossimo trimestre. Spesso si è ritenuto difficile creare una relazione diretta tra sponsorizzazione e i livelli delle vendite. Questa iniziativa è un’area test importante proprio per verificarne l’impatto”.