Lecce-Pisa domani (dalle ore 15) su Sky Sport 4K

Dopo Juventus-Udinese di Serie A, per la prima volta anche una partita di Serie BKT andrà in onda su Sky in 4K HDR-HLG nativo.

Il match Lecce-Pisa della 36esima giornata di Serie BKT, in programma oggi dalle ore 15, sarà disponibile su Sky Sport 4K, canale 213, per gli abbonati satellite con Sky Q.

Con Sky Q satellite, e un televisore o un videoproiettore compatibile 4K Ultra HD, si potrà godere la migliore qualità oggi possibile per un evento live, con le immagini riprese direttamente in 4K HDR-HLG.

Inoltre, per la prima volta in Italia, verranno utilizzate per le riprese due “corner cam”, cioè due telecamere inserite direttamente all’interno dell’asta della bandierina dei calci d’angolo. Dai corner alle esultanze dei giocatori, le camere posizionate nella bandierina offriranno ai telespettatori una nuova e inimitabile prospettiva direttamente da bordocampo.