Le nuove maglie del Bologna FC (per la stagione 2020/21) griffate Macron

Il Bologna Fc 1909 e Macron, storico sponsor tecnico del club rossoblù e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, presentano i nuovi kit Home, Away e Third per la stagione 2020-21.

La nuova maglia Home presenta le tradizionali bande verticali rosse e blù. Il collo è a V con dettagli in maglieria bianchi e platino che ritroviamo anche sui bordi delle maniche di costruzione raglan, blu. Il backneck è personalizzato con i colori del club e la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Nel retrocollo è stampato il claim “WE ARE ONE” che identifica la nostra squadra non solo sul campo. Sul petto, a destra il Macron Hero, logo dell’azienda emiliana in silicone platino; a sinistra, lato cuore, lo stemma del Bologna.

La maglia da trasferta è bianca con maniche raglan platino a contrasto, ha il collo a V con bordi in maglieria rossi e blu che si ripetono nei dettagli sui bordi manica. Come per la versione rossoblù il backneck è personalizzato con il logo del club e la scritta, mentre nel retrocollo ritroviamo il motto “WE ARE ONE”. Il Macron Hero in silicone blu è applicato sul petto a destra, mentre a sinistra, lato cuore, è presente lo stemma del Bologna tono su tono platino. I pantaloncini sono sempre platino con dettagli rossoblù, i calzettoni platino con due righe centrali e orizzontali rossoblù.

Anche la nuova 3a maglia ripropone il collo a V con bordi in maglieria rossoblù. Il corpo centrale è nero melange e le maniche sono nere a contrasto. Sul petto, a richiamare i colori sociali, due righe orizzontali rossoblù. Sul petto, a sormontare le due righe orizzontali, a destra, in silicone platino il Macron Hero; a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma del Bologna. Il kit si completa con pantaloncini neri e calzettoni sempre neri con due righe centrali e orizzontali rossoblù, il Macron Hero davanti e la scritta WE ARE ONE sul polpaccio.