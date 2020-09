Amperia nuovo back jersey sponsor dell’Hellas Verona Women

Amperia, azienda veronese specializzata impianti elettrici civili e industriali, esordirà in Serie A TIMvision come Back Jersey Sponsor sulle maglie dell’Hellas Verona Women a partire dalla sfida di ieri (domenica 6 settembre), in programma alle 20.45 al Sinergy Stadium contro l’Inter (vinta dalle avversarie nerazzurre per 2-1).

Il rapporto tra Amperia e Hellas Verona (femminile) non si esaurisce alla sponsorship di maglia. Il partner gialloblù, specializzato in tutto ciò che ruota intorno all’impiantistica energetica civile e industriale, infatti, è stato anche partner nella realizzazione della nuova sede del club (in via Olanda, 11).