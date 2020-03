LE COQ SPORTIF SELEZIONATA PER FORNIRE L’ABBIGLIAMENTO ALLA SQUADRA OLIMPICA E PARALIMPICA FRANCESE AI GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI 2024

Il Comitato organizzatore di Parigi 2024 ha assegnato al brand Le Coq Sportif i packages dedicati all’abbigliamento “Performance” e “Rappresentanza” del team olimpico e paralimpico francese e di Parigi 2024. Così, a partire dal 1 gennaio 2021, Le Coq Sportif fornirà l’abbigliamento che sarà indossato dal team olimpico e paralimpico francese nel Villaggio degli atleti e che sarà indossato sia durante le cerimonie ufficiali sia durante le cerimonie di premiazione. In aggiunta, Le Coq Sportif metterà a disposizione delle Federazioni francesi i kit per le competizioni ai Giochi di Parigi 2024. Le Coq Sportif fornirà inoltre l’abbigliamento allo staff di Parigi 2024 durante il periodo 2020-2024 e fornirà l’abbigliamento anche agli arbitri per i Giochi di Parigi 2024.

Questo annuncio rafforzerà la strategia multisport di ritorno nello sport francese attuata per 10 anni tramite il Tour de France, l’AS Saint-Etienne (football), il Racing 92 (rugby), la Federazione Francese di Rugby, i nostri giocatori di tennis francesi e più recentemente l’Opera de Paris, il Team Reanult di Formula Uno (automobili), l’ESTAC (football).

Il successivo naturale passo era quello di essere coinvolti nel movimento sportivo olimpico e paralimpico. Il brand si è così avvicinato, tra le altre cose, alla Federazione Francese Handisport e oggi è il partner di più di 70 atleti praticanti 25 sport, tra i quali i medagliati Olimpici e Paralimpici Yannick Agnel, Tony Yoka, Clarisse Agbegnenou, Richard Gasquet e Maxime Valet.

“Vorrei ringraziare tutto il nostro team, i nostri partner, i nostri atleti e i nostri numerosi supporter che, per diversi mesi, hanno contribuito al successo di questo progetto. Congratulazioni per la loro dedizione e per il loro entusiasmo!Questa decisione segna anche il successo dei nostri territori francesi nell’Aube: 10 anni fa abbiamo ritrasferito lì il lavoro a maglia e la colorazione dei nostri capi, così come la produzione delle divise delle squadre che supportiamo. Accettando la nostra offerta, Parigi 2024 ha scelto un brand francese per vestire i team e gli atleti francesi per i Giochi Olimpici e Paralimpici che si terranno in Francia! Questa scelta promuoverà inoltre i nostri territori, l’industria francese e il nostro know-how internazionale. Grazie a Parigi 2024 per questa decisione che permetterà agli atleti, alle imprese francesi e, molto presto, al pubblico di potersi incontrare per questi momenti di condivisione, apertura, inclusione ed emozione i quali ci fanno venire i brividi durante le manifestazioni sportive” commenta Marc-Henri Beausire, CEO di Le Coq Sportif.