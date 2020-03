Umbro lancia un contest internazionale per squadre amatoriali

Anche le football community d’Italia potranno partecipare alla competizione mondiale lanciata da Umbro Global che permetterà ai cinque migliori team di essere sponsorizzati dal brand più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924.

“Our game is not just for Pros” è il titolo della campagna partito ufficialmente lo scorso 4 marzo. Una sfida globale, che vedrà confrontarsi decine di squadre amatoriali provenienti da tutto il mondo. Le italiane potranno partecipare grazie all’adesione di Umbro Italia. “Sin dal nostro ritorno in Italia abbiamo deciso di sostenere il calcio amatoriale, il più autentico, quello che rappresenta i reali valori del football, uno sport democratico, per tutti”, sottolinea Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia. “Con questa premessa abbiamo deciso di aderire alla campagna globale di Umbro, per permettere anche all’Italia di partecipare a questa interessante competizione. Il nostro obiettivo è quello di stimolare le football community italiane a partecipare per consacrare il valore che caratterizza Umbro da sempre: l’amore per il calcio puro, giocato da tutti con lo stesso spirito che anima chi pratica questo sport, dal bambino che gioca sul campetto di periferia al professionista che calca l’erbetta dei più importanti stadi italiani”.

La competizione è rivolta a tutte le squadre non professioniste. Per candidarsi basta realizzare un video di 30″ per raccontare perchéil proprio team è diverso dagli altri, i valori che lo rappresentano, lo spirito che governa lo spogliatoio, l’entusiasmo di vedersi ogni settimana per giocare da non professionisti e, naturalmente, l’amore per il calcio.

I video per la candidatura potranno essere caricati dal 4 al 16 marzo sul sito dedicato

https://notjustforpros.umbro.com/it-it/

Nella sezione campagne del sito www.umbroitalia.it c’è un link dedicato all’iniziativa con tutta la regolamentazione necessaria per partecipare alla competizione.

Le cinque squadre che vinceranno il contest saranno interamente sponsorizzate da Umbro: riceveranno infatti un kit completo, con le attrezzature per l’allenamento, borsoni, porta palloni, giacche e palloni “Neo Pro”.

La campagna global sarà veicolata anche attraverso i social media di Umbro Italia (in questi ultimi mesi ha lanciato anche una rinnovata piattaforma e-commerce) e dai partner che aderiscono all’iniziativa.