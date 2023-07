L’Auxerre (Ligue2) lancia la nuova maglia (stagione 2023/24)

La nuova ‘Home’ dell’AJ Auxerre (club di Ligue2), la prima maglia ad essere svelata per la stagione 2023/24, non abbandona il classico bianco abbinandolo ad un tono di blu e ad una grafica entrambi particolari e stilisticamente innovativi.

La nuova ‘Home’ dell’A.J. Auxerre ha il collo a V in maglieria ed è realizzata con tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso di sponsor tecnico e club in tema di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Il colore dominante è il bianco su corpo centrale e maniche. Le spalle e il petto sono invece in una tonalità di blu scuro, arricchito con una grafica a figure geometriche tono su tono che creano un effetto optical e che sono presenti anche sulle maniche. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club francese, insieme alla scritta A JAMAIS NOUS SERONS, FIERS D’ETRE AUXERROIS,.

La frase inserita nel backneck è presente anche nel tape interno sul fondo maglia, in forma ripetuta e intervallata dalla croce di Malta presente nel logo del club. Sul petto, in silicone bianco, il Macron Hero e a sinistra lo stemma dell’A.J. Auxerre. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi con bande laterali che riprendono colore e motivo grafico presenti sul petto della maglia. I calzettoni sono bianchi con anteriormente la croce di Malta e il Macron Hero in blu e posteriormente l’acronimo AJA.