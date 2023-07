Il Cosenza calcio in ritiro al BV Grand Hotel Assisi

Il BV Grand Hotel Assisi, che fa parte del Gruppo BV Hotels & Resorts, ospiterà il ritiro del Cosenza calcio dal 16 al 31 luglio prossimi. Situato in una posizione strategica nel cuore dell’Umbria, domina, dalle pendici del Monte Subasio, tutta la splendida valle umbra. Il complesso, con le sue 156 camere dotate di tutti i comfort, è completato da un roof garden, una spa e un ristorante interno.

Il BV Grand Hotel Assisi, negli anni, ha accolto, come sede di ritiro estivo, l’Inter femminile, il Catania, il Perugia, solo per citarne alcune. Inoltre è stato punto di riferimento per i ritiri pregara per le squadre in trasferta a Perugia. Ma è solo uno degli hotel del gruppo con un’alta expertise nell’ospitalità delle società sportive.

BV Hotels & Resorts, infatti, presieduta dall’imprenditore Franco Falcone ed attiva nel settore turismo da più di 10 anni, gestisce diverse strutture ricettive in tutta Italia che, tra le loro peculiarità, hanno anche caratteristiche ideali per i ritiri sportivi.

Il BV President Hotel di Rende, ad esempio, è la sede preferita da tutti i club di serie B che da cinque anni sono in trasferta a Cosenza. Inoltre viene scelto dalle società di serie A impegnate con le rispettive giovanili.

A Roma, il BV Oly Hotel, è punto di riferimento per le squadre di A in trasferta con le prime squadre e per le formazioni dei settori giovanili di A e di B, oltre che per le prime squadre femminili.