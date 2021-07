Enorme successo per i Fan Token dei Glasgow Rangers lanciati su Bitci  

(di Guido Paolo De Felice) – In tempi finanziariamente complessi per il mondo calcistico, le società capaci di guardare oltre, sfruttando il potenziale offerto dalle nuove tecnologie, come la blockchain, stanno ottenendo delle importanti soddisfazioni. Una di queste società è rappresentata dai Glasgow Rangers, il club più titolato di Scozia, che aveva firmato un accordo di partnership con l’exchange turco di criptovalute Bitci all’inizio di quest’anno.

Come programmato, lo scorso 5 luglio sono stati messi in vendita i Fan Token per i tifosi dell’iconico club scozzese, per un valore complessivo di 2,6 milioni di sterline. Durante questa ICO (Initial Coin Offering), complessivamente sono stati rilasciati sulla piattaforma 20 milioni di token, ciascuno al prezzo di 0,15 centesimi di dollaro.

Secondo quanto riferito dal CEO di Bitci, Altan Tan, al sito web ufficiale dei Rangers, pochi giorni dopo, “i Fan Token sono stati polverizzati in pochi secondi dal lancio”.

Il direttore commerciale James Bisgrove ha rivelato che questo ha generato “entrate significative” per i Rangers ed è stato un “record” nel mondo delle criptovalute sportive.

La società scozzese ha confermato che nei prossimi mesi verranno rilasciati ulteriori Fan Token che saranno a disposizione dei propri tifosi per poter essere acquistati e poter così partecipare attivamente alla vita del club, e vincere memorabilia ed esperienze uniche ed esclusive.

Dopo essere diventati partner dei Rangers, Bitci ha anche annunciato partnership simili con Fan Token per altre importanti squadre sportive tra cui la nazionale brasiliana, la nazionale spagnola, la nazionale uruguaiana di calcio, la squadra di calcio del Wolverhampton in Premier League, il Real Betis nella Liga ed il team di F1, McLaren.