L’AS Roma sbarca su Valorant con THE NEXT, il 1° torneo nazionale organizzato dal club

L’appuntamento è previsto per il prossimo 1° aprile. I fan giallorossi possono registrarsi singolarmente o radunarsi in una squadra, scegliendo anche un agente e preparandosi a partecipare ad una serie di sfide “5 vs 5” in Valorant, il nuovo “sparatutto tattico” di Riot Games.

L’AS Roma è di fatto alla ricerca di pro-players di Valorant: per questo motivo i migliori cinque classificati non solo riceveranno dei premi speciali, ma avranno la possibilità di essere allenati da giocatori professionisti di questo gioco della Riot Games e di rappresentare l’AS Roma Esports nelle sfide del “Circuito Tormenta“. “THE NEXT” sarà anche il 1° torneo di Valorant organizzato da un club di Serie A, interamente giocato su pc.