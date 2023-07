Ciclismo: salta la crono di Chianciano Terme (Giro d’Italia donne). Annullata per maltempo la prima prova

A causa di temporale con grandine e delle strade diventate impraticabili (a causa di acqua, fango e terra), la 1a tappa del Giro d’Italia donne 2023 (con partenza e arrivo a Chianciano Terme) è stata inizialmente interrotta e successivamente cancellata. La decisione è stata presa congiuntamente dalla Direzione di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, il CPA e il rappresentante dei team (Team Jayco Alula).

Domani 2a tappa (in linea): partenza alle ore 12:00 da Bagno a Ripoli (comune italiano di 25.189 abitanti della città metropolitana di Firenze), con arrivo a Marradi (municipalità di 2.902 abitanti, collocato sul versante romagnolo dell’Appennino tosco-romagnolo, ma amministrato dalla città metropolitana di Firenze). In gara oltre 170 atlete per un totale di 24 team.