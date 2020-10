LaLiga scommette sull’intelligenza artificiale (A.I.) di Olocip: “Vogliamo dare opportunità alle startup”

(di Marco D’Avenia) – LaLiga (la serie A spagnola) e “Microsoft” uniscono le forze per fare spazio all’intelligenza artificiale nel mondo del calcio.

Il “GSIC” (“Global Sports Innovation Center”), centro di ricerca finanziato dalla proprio dalla società di Bill Gates e con sede a Madrid, dal 2015 collabora con la federazione spagnola per aiutarla nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica. Ogni anno la “Startup competition” seleziona più di 200 progetti innovativi e l’edizione scorsa ha visto gareggiare “Olocip”, società del calciatore Esteban Granero, 33enne mediano attualmente in forza al Marbella FC.

Fondata nel 2015, “Olocip” è una startup che utilizza l’intelligenza artificiale nell’ambito del problem solving aziendale. Sfruttando infatti l’analisi dei dati, “Olocip” è in grado di fornire la disamina tattica di un match in tempo reale, predire eventuali infortuni degli atleti, dare supporto all’attività di scouting, o, addirittura di prendere decisioni di strategia commerciale. “Tutto è iniziato con un ex analista che ho conosciuto quando ero alla Real Sociedad”, ha raccontato a “El Pais” Granero, “lo staff tecnico voleva sapere cosa avremmo potuto fare con tutti i dati di gioco raccolti dai sistemi che usavamo allora. Ho detto loro di darmi i dati e che ci avrei pensato. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di mettere a punto un modello che capisse cosa stava accadendo, in modo dafare una previsione di ciò che potrebbe accadere. Ora “Olocip” è in grado di sapere cosa fare: cambiare un giocatore o modificare modulo di gioco, ad esempio. Ora possiamo anche prevedere quali acquisti si adatterebbero meglio a una squadra a seconda di ogni ruolo”.

La direttrice generale del “GSIC”, Iris Cordoba ha dichiarato:”Vogliamo ridurre il divario tra grandi aziende e piccole startup in modo che queste ultime abbiano una reale opportunità di piazzare i loro prodotti”. Ad oggi, con 350 soci provenienti da 40 paesi, il GSIC ha vagliato più di 1.500 progetti e sta per inaugurare una sede a Singapore, segno di apertura verso i mercati orientali, dove lo sport business sta crescendo vertiginosamente.