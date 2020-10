Juventus FC, in arrivo la maglia limited edition targata Pharrell Williams

(di Marco D’Avenia) – Verrà annunciata a breve la maglia della Juventus FC disegnata da Pharrell Williams e dalla suo marchio “Human Race x Adidas”. Le immagini presentano una jersey a tinte rosa e bianche, con un effetto acquerello bagnato che si fa sentire anche sullo stemma sociale e sul logotipo Adidas, entrambi quasi accennati in uno stile molto naif.

La maglia dovrebbe essere presentata domani 23 ottobre e dovrebbe fare il suo debutto nella gara contro l’Hellas Verona,in programma il prossimo 25 ottobre a Torino. La divisa è in edizione limitata e farà parte della gamma “Adidas 2020 Human Race Football Jerseys”. Quello della Juventus, infatti, non sarà l’unico kit ad essere svelato: anche Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal e Manchester United si preparano a scendere in campo con le maglie disegnate da Pharrell Williams, ormai figura artistica a tutto tondo dalla musica alla moda, al design.

Non è la prima volta che la “Juventus” lancia a stagione in corso una limited edition della propria divisa sociale. Ricordiamoinfatti la collezione “Shared Goals” nata dalla collaborazione con “Palaceskateboards”, che proponeva la classica maglia a strisce bianconere arricchita però da dettagli verde fluo, unito al template realizzato in occasione del mondiale di calcio disputatosi in Germania nel 2006.