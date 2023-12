LaLiga invita i club “ribelli” della SuperLega a conquistare il pass per la Champions solo sul campo

Questo tardo pomeriggio, in c0ncomitanza con i match Real Betis-Girona e Cádiz-Real Sociedad, LaLiga EA Sports ha deciso di lanciare un messaggio molto forte nei confronti delle realtà che hanno aderito al progetto rivoluzionario della European Super League (ESL), soprattutto alla luce della sentenza del Tribunale di Giustizia della Unione Europea (TJUE) che ha sancito la fine del “monopolio” della UEFA.

Per questa ragione, durante le foto pre-partita, e con diversi passaggi pubblicitari sui Led bordocampo LaLiga ha deciso di promuovere il messaggio ‘Gánatelo en el campo’ (e in inglese con l’hashtag #EarnItOnThePitch’ – nella foto sopra), invitando i club “ribelli” appunto a conquistare l’accesso alle Coppe (con particolare attenzione alla Champions League) solo sul rettangolo di gioco e non con altre modalità (a carattere legale) come è avvenuto nelle ultime ore.