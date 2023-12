Vulpis (Sporteconomy) all’agenzia DIRE sul caso “SuperLega Europea”

Per il direttore di Sporteconomy.it “è più facile invece che nasca un tavolo di confronto per trovare alla fine un equilibrio ‘armato’ tra le parti. La Uefa ha bisogno di determinato brand calcistici per dare valore alle competizioni in ambito europeo; i dirigenti della Superlega invece hanno bisogno di ‘pace’ all’interno del sistema per far decollare velocemente il progetto. Alla fine entrambi dovranno trovare un punto di accordo”.

Dopo la sentenza il Ceo di A22 Bernd Reichart ha parlato di calcio in diretta tv gratis, spiegando il nuovo format della competizione alternativa a quelle Uefa: “L’idea di aprire alla visione streaming gratuita dei match in una prima fase è sicuramente corretta, ma dopo aver fatto conoscere ai fan questi nuovi super format poi bisognerà tornare all’antico- ha detto ancora Vulpis- I diritti tv ancora oggi sono il pilastro fondamentale per qualsiasi format calcistico Professionistico. Pertanto mi aspetto una prima fase promo e poi una Premium a pagamento. Certamente gli appassionati di calcio amano seguire i match che vedono in campo i top club europei“.