LaLiga finanzierà lo sport spagnolo: pronti 200 milioni di euro

(di Andrea Peddis) – LaLiga ha recentemente ufficializzato un nuovo accordo con il CSD (Consiglio superiore dello sport) e con l’RFEF (Federazione calcistica della Spagna) riguardo i contributi allo sport. Più di 200 milioni di euro saranno spartiti in 4 anni (58,7 milioni a stagione) per aiutare le varie Federazioni che costituiscono lo sport spagnolo.

I fondi provengono per la maggiore parte dai diritti tv: 25 milioni saranno destinati al CSD, e andranno a costituire un fondo d’aiuto per l’impulso dello sport federato, olimpico e paraolimpico. La somma versata al RFEF invece sarà di 17 milioni di euro, ricavati dai diritti tv, a cui si aggiungeranno altri 6 milioni legati a filo doppio alla commercializzazione della “Copa del Rey”. La somma sarà utilizzata per lo sviluppo delle infrastrutture sportive dei dilettanti, uno dei tanti passi per aumentare la competitività nello sport. Ci sarà inoltre l’istituzione di un fondo emergenza pari a 3,3 milioni di euro, utilizzabile solamente dai non-professionisti. LaLiga ha rassicurato che non si tratta di un progetto temporale per fronteggiare la crisi da Coronavirus, quanto piuttosto l’istituzione di una struttura economica disposta a durare nel tempo.